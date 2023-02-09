ГД приняла в первом чтении законопроект об учете срочной службы при поступлении в вузы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума приняла в первом чтении законопроект об учете срочной службы при поступлении в вузы и колледжи. В рамках инициативы предлагается воспринимать службу в армии как индивидуальное достижение, за которое абитуриенту полагаются дополнительные баллы.

Данный законопроект поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Срочная служба в армии должна быть дополнительным преимуществом при поступлении в вузы и техникумы. Необходимо создавать условия для того, чтобы солдаты, пройдя службу в армии, смогли на льготных основаниях поступать в вузы и техникумы", – подчеркнул он.



Как отметили авторы инициативы, подобная мера станет поощрением к исполнению воинской службы. Она окажет положительное влияние на патриотическое воспитание молодежи, формирование любви к Родине и способствует повышению престижа воинской службы.

Законопроект также направлен на мотивацию отслуживших граждан к получению образования по программам:

бакалавриата;

специалитета;

магистратуры;

аспирантуры;

ординатуры;

адъюнктуру.

Ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова поддержала данный законопроект.

Она пояснила, что в настоящее время на преимущества при зачислении могут рассчитывать имеющие индивидуальные спортивные, интеллектуальные, творческие достижения.

По словам Казаковой, законопроект окажет влияние на отношение к человеку, отслужившему в армии. Он будет чувствовать поддержку государства и народа, а также обретет уверенность, что после завершения службы сможет выбрать любой вуз, техникум или колледж.

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