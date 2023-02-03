13:55Общество
В IT-комитете ГД оценили предложение создать спецвойска для программистов и ученых
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заместитель председателя думского комитета по информполитике Александр Ющенко оценил предложение депутата Дмитрия Гусева о создании спецвойск для программистов и ученых. Об этом сообщает "Газета.ру".
По мнению парламентария, подобная инициатива далека от реальности.
"Это решать не Дмитрию Гусеву. Решения принимает министерство обороны. Что касается людей с отсрочками: тот, кто считает нужным пойти выполнять задачи СВО, и так может пойти. И в кибервойска тоже. Для этого нет необходимости снимать бронь", – высказался он.
Кроме того, Ющенко считает, что подобные меры сделают ситуацию только более напряженной. Он призвал придерживаться установленных норм мобилизации. По его словам, в настоящее время на службе хватает людей.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил создать спецвойска, в которых служили бы программисты и ученые. По словам парламентария, многие специалисты сбежали от частичной мобилизации, поскольку испугались, что им дадут в руки оружие и отправят в зону боевых действий.
Он уверен, что для государства будет больше пользы, если ученые и программисты получат возможность применить свои навыки на службе. Они не будут участвовать в сражениях, однако смогут разрабатывать необходимое программное обеспечение для ВС РФ, а научные сотрудники в свою очередь – обеспечивать радиационную, химическую и биологическую безопасность.
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