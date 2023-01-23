В Госдуме предложили ввести отпуск для военных срочной службы с детьми до 7 лет

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России предложили ввести десятидневный отпуск для военнослужащих по призыву, у которых есть дети в возрасте до 7 лет. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Письмо с данным предложением парламентарий направил на имя первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Об этом сообщает RT.

В обращении Сухарев напомнил, что сейчас гражданин имеет право на отсрочку от призыва на военную службу, если самостоятельно воспитывает ребенка без матери, ребенка-инвалида в возрасте до трех лет, имеет двух и более детей или ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель.

При этом для граждан, у которых есть ребенок и супруга, в федеральном законодательстве не предусмотрена отсрочка, подчеркнул депутат.

В период прохождения срочной службы военнослужащий, согласно действующему законодательству, может воспользоваться десятидневным отпуском по личным обстоятельствам только в случае тяжелой болезни или смерти близкого родственника, пожара или иного стихийного бедствия, постигшего семью, а также в других исключительных случаях, напомнил Сухарев.

Парламентарий указал, что инициатива по предоставлению десятидневного отпуска в течение периода срочной службы военнослужащего с ребенком в возрасте до 7 лет направлена на поддержку семей с малолетними детьми.

Ранее в Госдуме предложили ввести досрочный выход на пенсию для ветеранов боевых действий. Отмечалось, что данная категория граждан должна иметь страховой стаж не менее 15 лет.



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