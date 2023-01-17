Володин заявил о необходимости наличия ВУС для занятия госдолжности

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что для получения государственных должностей следует иметь военно-учетную специальность, а также службу в армии. Об этом он рассказал во время пленарного заседания.

По мнению спикера, в будущем следует урегулировать этот вопрос, чтобы все кадровые решения принимались с учетом службы в подразделениях ВС РФ и наличия ВУС.

"Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутатов Государственной думы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры в обязательном порядке наличие военно-учетной специальности и служба в вооруженных силах", – цитирует Володина ТАСС.

Ранее первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что решений о привлечении неслуживших мужчин старше 30 лет к участию в военных сборах в России пока не принималось. До этого его коллега Виктор Соболев сказал обратное, указав, что решение о сборах касается в том числе запасников и резервистов, не имеющих определенного ВУСа.

Журавлев же опроверг его слова, подчеркнув, что все решения в ГД принимаются путем голосования.

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