В России не планируют увеличивать число призывников – ГД

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Повышение возраста призыва с 18 лет до 21 года не предусматривает увеличения численности призывников, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"У нас количество призывников уменьшается с каждым годом. И их количество не будет увеличено. Сколько их призывали, столько и будут призывать", – заявил он в эфире телеканала РБК.

По словам Картаполова, в ходе призыва ряды Вооруженных сил РФ будут пополнять около 200 тысяч человек. При этом он полагает, что призванные в 21 год граждане получат право заключать контракт практически сразу. Также депутат отметил, что созданная в России система мобилизационного резерва демонстрирует эффективность и полностью соответствует стоящим перед страной задачам.

"И никакой необходимости всю молодежь прогонять через какие-то военные сборы на сегодня нет", – добавил Картаполов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил при комплектовании ВС РФ поэтапно увеличить призывной возраст с 18 лет до 21 года. Он также заявил о необходимости повышения предельного возраста призыва до 30 лет.

Позднее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что переход на новую систему призывного возраста в России может случиться уже в весенний призыв. В первое время призывать будут "по смешанному типу", и под призыв могут подпасть люди от 18 до 30 лет.



Призывной возраст в РФ может быть повышен до 30 лет в весенний призыв

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