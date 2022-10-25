В ГД рассказали о законопроекте о допбаллах при поступлении в вузы для отслуживших в армии

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Служившим в армии абитуриентам будут начислять дополнительные баллы при поступлении во все высшие учебные заведения России, прокомментировала глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова соответствующий законопроект.

"У ребят, прошедших воинскую службу по призыву, будет преимущество при поступлении в вузы и учреждения СПО (среднего профессионального образования). Речь обо всех вузах, независимо от наличия военной кафедры – прошедшим срочную службу будут начисляться дополнительные баллы при поступлении", – приводит слова политика РИА Новости.

Она пояснила, что в настоящее время на преимущества при зачислении могут рассчитывать имеющие индивидуальные спортивные, интеллектуальные, творческие достижения.

По словам Казаковой, законопроект окажет влияние на отношение к человеку, отслужившему в армии. Он будет чувствовать поддержку государства и народа, а также обретет уверенность, что после завершения службы сможет выбрать любой вуз, техникум или колледж.

Ранее в ГД был внесен законопроект об учете срочной службы при поступлении в вузы. Авторы инициативы указали, что это способствует усилению патриотического воспитания обучающихся, формированию готовности к защите Родины.



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