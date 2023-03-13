Демобилизовавшиеся студенты-платники из новых регионов смогут перевестись на бюджет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство науки и высшего образования России выпустило приказ, согласно которому демобилизовавшиеся студенты из новых регионов, ранее обучавшиеся на платной основе, смогут перевестись на бюджет. Документ был размещен на портале правовой информации.

"Лица, указанные в пункте 1 настоящего порядка, при увольнении с военной службы вправе перейти с платного обучения на бесплатное обучение в организациях, в которых они ранее проходили обучение", – отмечается в материале.

Уточняется, что их перевод на бюджет может осуществляться только при наличии свободных мест.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об учете срочной службы при поступлении в вузы и колледжи. В рамках инициативы предлагается воспринимать службу в армии как индивидуальное достижение, за которое абитуриенту полагаются дополнительные баллы.

Как отметили авторы инициативы, подобная мера станет поощрением к исполнению воинской службы. Она окажет положительное влияние на патриотическое воспитание молодежи, формирование любви к Родине и способствует повышению престижа воинской службы.



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