02:59Политика
В ДНР заявили, что мобилизация на востоке Украины приобретает "чудовищные формы"
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Мобилизация на Украине затрагивает преимущественно восточные области страны и приобретает чудовищные формы. С таким заявлением выступил выразил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, сообщает РИА Новости.
По словам Гагина, мобилизация происходит в восточных областях по той причине, что "с западных областей те, кто захотел сами, добровольно, уже давно оказались в нацбатах". Он также выразил мнение, что население западных областей "достаточно трусливое, которое тут же рвануло в Европу с начала боевых действий".
Гагин сообщил, что в Одессе был создан изолятор для будущих военнослужащих, в который направляют мужчин, которых "военкоматы с помощью спецслужб и полиции хватают прямо в городе, на улице, дома и где угодно". Он заявил, что по словам их родственников, военных держат в бесчеловечных условиях.
Национальная полиция на Украине имеет право на задержание и принудительное доставление граждан призывного возраста в пункты, где им могут вручить повестку.
Ранее советник украинского министра обороны Юрий Сак не исключил возможность мобилизации еще большего числа людей. По его словам, у Украины имеются достаточные людские резервы.
Сотрудники украинских военкоматов стали вылавливать потенциальных солдат на улицах Одессы
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!