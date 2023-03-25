В ДНР заявили, что мобилизация на востоке Украины приобретает "чудовищные формы"

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Мобилизация на Украине затрагивает преимущественно восточные области страны и приобретает чудовищные формы. С таким заявлением выступил выразил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, сообщает РИА Новости.

По словам Гагина, мобилизация происходит в восточных областях по той причине, что "с западных областей те, кто захотел сами, добровольно, уже давно оказались в нацбатах". Он также выразил мнение, что население западных областей "достаточно трусливое, которое тут же рвануло в Европу с начала боевых действий".

Гагин сообщил, что в Одессе был создан изолятор для будущих военнослужащих, в который направляют мужчин, которых "военкоматы с помощью спецслужб и полиции хватают прямо в городе, на улице, дома и где угодно". Он заявил, что по словам их родственников, военных держат в бесчеловечных условиях.

Национальная полиция на Украине имеет право на задержание и принудительное доставление граждан призывного возраста в пункты, где им могут вручить повестку.

Ранее советник украинского министра обороны Юрий Сак не исключил возможность мобилизации еще большего числа людей. По его словам, у Украины имеются достаточные людские резервы.

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