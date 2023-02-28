Советник министра обороны Украины не исключил мобилизации еще большего числа людей

Фото: ТАСС/AP Photo/Petros Giannakouris

В Киеве не исключают, что мобилизуют еще больше людей. Об этом заявил советник украинского министра обороны Юрий Сак в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, у Украины имеются достаточные резервы и если появится необходимость, будет мобилизовано больше людей. Так Сак ответил на вопрос, достаточно ли у ВСУ пехотинцев.

Действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране продлили с 19 февраля еще на 90 дней. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о сложившейся в настоящий момент уникальной ситуации, при которой можно положить конец конфликту на Украине, пока РФ не перевела экономику полностью на военные рельсы.

Он предупредил, что другой такой возможности завершить конфликт может и не быть. По его словам, Россия готова делать шаги к мирному урегулированию, что она и делала с первых дней конфликта.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!