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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о сложившейся в настоящий момент уникальной ситуации, при которой можно положить конец конфликту на Украине, пока РФ не перевела экономику полностью на военные рельсы. Об этом он заявил в интервью китайским СМИ, передает агентство БелТА.

Лукашенко предупредил, что другой такой возможности завершить конфликт может и не быть. По его словам, Россия готова делать шаги к мирному урегулированию, что она и делала с первых дней конфликта.

"Я считаю, что Запад и американцы подтолкнули Киев к тому, чтобы не вести никаких переговоров. Россия с первого дня предложила переговоры. Мы были участниками этого процесса, мы организовывали это, видели", – рассказал президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что рано или поздно все войны и конфликты заканчиваются миром, конфликт на Украине не является исключением. Вопрос только в том, сколько людей погибнет и во имя чего.

Ранее Лукашенко заявил, что не верит в намерение Украины открыть второй фронт в Приднестровье. По его мнению, Запад хотел бы "решить проблему с Россией, и в Приднестровье закрыть серую дыру". Он считает, что западным странам хотелось бы объединить территории и сделать их прозападными.

Однако, Лукашенко считает, что украинцам этого не надо. По его мнению, они не будут развязывать второй фронт в Приднестровье.

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей СВО. Он также подчеркнул, что китайский план по урегулированию кризиса на Украине является искренними усилиями на пути к миру.

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