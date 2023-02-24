24 февраля, 22:03Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщается в официальном телеграм-канале МИД РФ.
"Реджеп Тайип Эрдоган выразил глубокую благодарность за помощь России в ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Турции, отметив высокий профессионализм российских спасателей и врачей", – отметили в сообщении.
В свою очередь президент России сказал о готовности и дальше оказывать содействие по восстановлению пострадавших при землетрясениях регионах Турции.
Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, которые касаются российско-турецкого сотрудничества, в том числе в сфере энергетики. Также лидеры стран рассмотрел аспекты поставок Турции российских энергоносителей и строительства АЭС "Аккую".
Главы государств обменялись мнениями по ситуации на Украине. В разговоре было затронуто послание Путина Федеральному собранию.
Кроме того, во время разговора уделили внимание реализации Стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. Также главы стран подчеркнули необходимость добросовестно выполнять вторую часть "пакета" об устранении препятствий для поставок из России в нуждающиеся страны.
Путин и Эрдоган договорились о продолжении личных контактов.
Ранее Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В рамках разговора были обсуждены гуманитарные, экологические и энергетические кризисы, которые возникли в Нагорном Карабахе.
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