Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Армянское правительство сообщило об этом на своем официальном сайте.

"Собеседники коснулись гуманитарного, экологического и энергетического кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе", – говорится в материале.

Ранее Пашинян призвал Москву инициировать в Совете Безопасности ООН отправку международной миссии в Нагорный Карабах. Он попросил Россию поступить таким образом, если она будет не в состоянии выполнять взятые на себя миротворческие обязательства.

В сентябре 2022 года ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась. 12 декабря Азербайджан перекрыл единственную дорогу, по которой Нагорный Карабах связан с Арменией.

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