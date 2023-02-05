Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко. Главы двух государств обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого".

"Обсудили общую повестку взаимодействия в экономике, политике, вопросы безопасности. В частности, говорили о дальнейших действиях в рамках Союзного государства по обеспечению безопасности Белоруссии и России", – говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры РФ и Белоруссии договорились определить в ближайшей перспективе дату их встречи, чтобы проконтролировать, как российское и белорусское правительства исполняют поручения президентов. Речь пойдет об импортозамещении и антисанкционном взаимодействии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с белорусским коллегой Сергеем Алейником продолжающиеся попытки вмешательства Запада в дела Москвы и Минска.

По словам Лаврова, попытками вмешательства во внутренние дела государств являются в том числе незаконные односторонние ограничительные меры, нацеленные на подрывы экономик и внутриполитической стабильности.

Глава российского МИД подчеркнул, что ни в отношении Белоруссии, ни в отношении РФ данный "западный блицкриг" не увенчался успехом.

Лавров заявил, что РФ и Белоруссия имеют общий взгляд на цели СВО

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