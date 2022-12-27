Лукашенко заявил, что Москва и Минск окончательно согласовали все вопросы

Фото: kremlin.ru

Белорусский президент Александр Лукашенко высоко оценил прошедшие накануне переговоры с Владимиром Путиным, отметив, что Минск и Москва окончательно согласовали все вопросы и расставили точки над i. Об этом сообщает РИА Новости.

"Должен сказать, что вчера с вами за этим чаепитием и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. Порой у некоторых государств на это уходят годы, а мы с вами завершили, точки расставили над i, продолжая минский диалог, поскольку он был в основном по экономике", – заявил Лукашенко.

Также он поблагодарил президента России за совместную работу и добавил, что детали совместных проектов доработают правительства двух стран. Путин в свою очередь отметил, что Михаил Мишустин уже проинформировал его об этой работе.

"Нам есть о чем поговорить. Поэтому я очень рад, что вот так вот на полях нашей встречи неформальной можно вдвоем еще раз встретиться и пообсуждать то, что представляет взаимный интерес", – сказал российский лидер.

Владимир Путин проводит встречу с Лукашенко в Русском музее в Санкт-Петербурге. Открывая переговоры, президент России отметил, что российское и белорусское правительства ведут довольно напряженную работу по совместным проектам.

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