19 декабря, 21:17Политика
Путин заявил, что Россия не заинтересована в поглощении Белоруссии
Фото: ТАСС/POOL/Константин Завражин
Владимир Путин назвал чушью слухи о планах "поглощения" Россией Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что у России нет заинтересованности в поглощении кого-либо. Подобные решения президент РФ назвал нецелесообразными.
Слухи о каком-либо поглощении Владимир Путин объяснил попытками недоброжелателей затормозить существующий интеграционный процесс между Россией и Белоруссией во избежание появления конкурентов.
Российский лидер 19 декабря посетил Минск для переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств обсудили торгово-экономическое сотрудничество и выполнение союзных программ.
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