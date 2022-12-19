Путин заявил, что Россия не заинтересована в поглощении Белоруссии

Фото: ТАСС/POOL/Константин Завражин

Владимир Путин назвал чушью слухи о планах "поглощения" Россией Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что у России нет заинтересованности в поглощении кого-либо. Подобные решения президент РФ назвал нецелесообразными.

Слухи о каком-либо поглощении Владимир Путин объяснил попытками недоброжелателей затормозить существующий интеграционный процесс между Россией и Белоруссией во избежание появления конкурентов.

Российский лидер 19 декабря посетил Минск для переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств обсудили торгово-экономическое сотрудничество и выполнение союзных программ.

Товарооборот РФ и Белоруссии за 2022 год может достигнуть 40 млрд долларов – Путин

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