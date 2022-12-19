Путин назвал российско-белорусские переговоры результативными

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Владимир Путин оценил прошедшие в Минске белорусско-российские переговоры. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной", – заявил глава государства во время беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Путин отметил, что выработанные в ходе переговоров решения будут продемонстрированы как результаты совместной работы.

"Но в целом если посмотреть, что в прошлом году уже на 30% рост товарооборота, – это конкретные вещи. Это рабочие места, заработные платы для людей", – заявил российский лидер.

Президент РФ подчеркнул, что в 2023 году товарооборот между Россией и Белоруссией может достичь 40 миллиардов долларов. Страны сотрудничают в области сельского хозяйства, в промышленности, а также перевозках и транспорте.

В понедельник, 19 декабря, Владимир Путин прибыл с однодневным визитом в Минск для переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. В центре внимания оказались вопросы двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество и выполнение союзных программ.

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