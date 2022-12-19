Лукашенко выразил надежду на то, что Запад возобновит диалог о безопасности

Фото: ТАСС/POOL/Павел Бедняков

Белорусский лидер Александр Лукашенко надеется, что западные страны будут готовы вернуться к диалогу о безопасности в ближайшей перспективе. Об этом он сказал во время переговоров с Владимиром Путиным, которые проходят в Минске 19 декабря.

Президент Белоруссии подчеркнул, что российская и белорусская стороны всегда были открыты к общению с другими странами.

"Надеюсь, что в скором времени там прислушаются к голосу разума и мы перейдем к конструктивному обсуждению как вопросов общей безопасности, так и будущего мироустройства", – передает ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко. Главы государств планируют обсудить вопросы двусторонних отношений, в том числе торгово-экономическое сотрудничество и выполнение союзных программ.

Лукашенко отметил, что западные партнеры переживают из-за его частых встреч с российским коллегой. По словам белорусского лидера, с Путиным они находятся в постоянном контакте. Он уточнил, что так же активно контактируют и правительства. Лукашенко рассказал, что много встреч проходит и на уровне регионов и предприятий.

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