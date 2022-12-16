Лукашенко заявил о срыве сроков программы по созданию общего с РФ рынка газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Создание общего газового рынка России и Белоруссии продвигается медленно, а сроки запланированных мероприятий уже истекли. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Союзной программой по формированию объединенного рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны", – приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

Белорусский лидер подчеркнул, что от формирования цен на энергоресурсы напрямую зависит конкурентоспособность экономики республики. По его словам, в этом вопросе значение имеют общие условия для предприятий двух стран.

Ранее сообщалось, что 19 декабря Владимир Путин посетит Белоруссию по приглашению белорусского лидера Александра Лукашенко, с которым проведет переговоры. В ходе встречи планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений.

До этого о запланированной на 19 декабря встрече Путина и Лукашенко сообщила белорусская сторона. Переговоры пройдут во Дворце Независимости в Минске. Ожидается, что программа встречи будет насыщенной.

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