В Кремле подтвердили, что Путин проведет переговоры с Лукашенко 19 декабря

Фото: kremlin.ru

В понедельник, 19 декабря, Владимир Путин посетит Белоруссию по приглашению белорусского лидера Александра Лукашенко, с которым проведет переговоры. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"В ходе переговоров планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства", – говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудят актуальные темы международной и региональной повестки.

Ранее о запланированной на 19 декабря встрече Путина и Лукашенко сообщила белорусская сторона. Переговоры пройдут во Дворце Независимости в Минске. Ожидается, что программа встречи будет насыщенной.

Отмечалось, что лидеры обсудят реализацию принятых ранее союзных программ, вопросы торгово-экономического и энергетического сотрудничества, а также совместные кооперационные проекты с акцентом на импортозамещение. Кроме того, Путин и Лукашенко уделят внимание вопросам безопасности.

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