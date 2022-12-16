12:55Политика
В Кремле подтвердили, что Путин проведет переговоры с Лукашенко 19 декабря
Фото: kremlin.ru
В понедельник, 19 декабря, Владимир Путин посетит Белоруссию по приглашению белорусского лидера Александра Лукашенко, с которым проведет переговоры. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"В ходе переговоров планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства", – говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры обсудят актуальные темы международной и региональной повестки.
Ранее о запланированной на 19 декабря встрече Путина и Лукашенко сообщила белорусская сторона. Переговоры пройдут во Дворце Независимости в Минске. Ожидается, что программа встречи будет насыщенной.
Отмечалось, что лидеры обсудят реализацию принятых ранее союзных программ, вопросы торгово-экономического и энергетического сотрудничества, а также совместные кооперационные проекты с акцентом на импортозамещение. Кроме того, Путин и Лукашенко уделят внимание вопросам безопасности.
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