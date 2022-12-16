Лукашенко и Путин встретятся в Минске 19 декабря

Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко 19 декабря проведет переговоры с Владимиром Путиным, который посетит Минск с рабочим визитом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.

Ожидается, что лидеры двух стран подробно обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ. Речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на импортозамещение.

Важной темой в переговорной повестке станет сотрудничество в энергетической сфере. Также на встрече уделят внимание вопросам безопасности и совместным мерам реагирования на вызовы.

Переговоры состоятся в Дворце Независимости в Минске. Ожидается, что программа переговоров двух лидеров будет насыщенной. Она стартует со встречи в широком составе с участием лидеров стран, членов их правительств, руководителей министерств и ведомств. Затем президенты продолжат переговоры в формате один на один.

Ранее сообщалось, что министры обороны России Сергей Шойгу и Белоруссии Виктор Хренин подписали протокол о совместном обеспечении безопасности регионов в военной сфере. Документ подписали в ходе встречи глав двух оборонных ведомств в Минске.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!