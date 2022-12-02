Белорусские пограничники перехватили летевший с Украины беспилотник

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Белорусские силовики перехватили украинский разведывательный беспилотник, нарушивший государственную границу в Брестской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный погранкомитет Белоруссии.

"1 декабря в 1 200 метрах от государственной границы над пунктом пропуска Мокраны (с украинской стороны – Доманово) на высоте около 300 метров белорусские пограничники совместно с военнослужащими вооруженных сил обнаружили квадрокоптер. Беспилотник направлялся с украинской стороны в тыл белорусской территории", – говорится в сообщении.

Отмечается, что БПЛА был принудительно посажен с применением радиоэлектронного оружия. Дрон не имел опознавательных знаков, однако был оснащен видеокамерой для ведения разведки в приграничной местности.

20 ноября в белорусском погранкомитете сообщили, что вооруженный человек незаконно пересек границу со стороны Украины в районе железнодорожного пункта пропуска Словечно.

Сообщалось, что на территории Белоруссии нарушитель вел фото- и видеосъемку, а также что-то устанавливал или искал в снегу.

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