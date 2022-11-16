Белорусские пограничники сбили беспилотник, нарушивший границу с территории Украины

Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко

Белорусские пограничники сбили разведывательный беспилотник, нарушивший воздушное пространство республики со стороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Там уточнили, что инцидент произошел в Кобринском районе Брестской области в среду, 16 ноября. По данным ведомства, БПЛА был замечен в 100 метрах от государственной границы.

"Дрон сбил пограничный наряд из автомата Калашникова. Квадрокоптер был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Беларуси", – говорится в сообщении.

2 ноября белорусские пограничники уже перехватывали украинский беспилотник в Гомельской области в километре от границы. Белорусский пограничный наряд в ходе несения службы заметил дрон, который направлялся со стороны Украины. Беспилотник удалось принудительно посадить.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!