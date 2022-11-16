В КГБ Белоруссии заявили об угрозе интервенции с территории стран Балтии, Польши и Украины

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Комитет государственной безопасности Белоруссии фиксирует нарастающую угрозу военного вторжения с территории стран Балтии, Польши и Украины, заявил первый зампред ведомства Сергей Теребов. Об этом сообщает БелТА.

"Общественно-политическая обстановка в Беларуси в настоящее время стабильная. В стране обеспечены порядок и безопасность. Но сегодня мы фиксируем нарастание угрозы внешней интервенции с территории Литвы, Латвии, Польши и Украины", – сказал он.

Теребов отметил, что находящаяся за пределами страны оппозиция отказалась от идеи достижения в Белоруссии перемен мирным путем, приступив к активной разработке плана силового изменения конституционного строя страны. Помимо этого, его целями является лишение действующей власти легитимности, а также оправдание терактов и диверсий.

"Политэмигрантские центры продолжают деятельность по развитию своего так называемого политического проекта – объединенного переходного кабинета – и обеспечения его признания и финансирования Западом в качестве правительства в изгнании", – сказал Теребов.

По данным КГБ, оппозиция пытается активизировать деятельность так называемых дворовых и сетевых сообществ, организованных по социальным и профессиональным признакам, для объединения радикально настроенных лиц. Таким образом противники власти хотят втянуть в противоправную деятельность добропорядочных граждан.

Ранее Следственный комитет Белоруссии начал специальное производство против находящихся за границей членов Координационного совета белорусской оппозиции, возглавляемого бывшим кандидатом в президенты страны Светланой Тихановской.

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