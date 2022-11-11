Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко вышел из себя из-за отсутствия дисциплины в вопросе восстановления и использования мелиорированных земель. Об этом сообщает БелТА.

Президент республики призвал чиновников собраться. Он заявил, что не хочет прибегать к жестким мерам, указав на то, что главное – это выполнение работы.

"В противном случае мы будем пожинать беду. Поэтому давайте шевелиться", – сказал Лукашенко.

Ранее в Белоруссии ввели запрет на повышение цен с 6 октября. Соответствующее решение озвучил Лукашенко в ходе совещания с экономическим блоком на тему инфляции. Глава государства высказал жесткую критику в сторону ответственных лиц за плохой контроль этой сферы.

Президент добавил, что в некоторых сегментах могут быть исключения по тем или иным позициям. Лукашенко назначил группу ответственных, кто сможет допустить рост цен в какой-либо области.

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