Фото: kremlin.ru

В Белоруссии ввели запрет на повышение цен с 6 октября. Соответствующее решение озвучил президент страны Александр Лукашенко в ходе совещания с экономическим блоком на тему инфляции.

Глава государства высказал жесткую критику в сторону ответственных лиц за плохой контроль этой сферы.

"С 6-го числа (октября. – Прим. ред.) запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты", – цитирует Лукашенко издание БелТА.

Президент добавил, что в некоторых сегментах могут быть исключения по тем или иным позициям. Лукашенко назначил группу ответственных, кто сможет допустить рост цен в какой-либо области. Глава страны объяснил, с чем связано такое решение.

"Потому что цены после всплеска ошалевшего, о чем говорил премьер, еще выросли на столько же. И цены сегодня запредельные. Они уперлись в потолок. Дальше цены повышать нигде нельзя", – подчеркнул Лукашенко.

Помимо этого, президент предупредил, чтобы на фоне подобного решения не было закрытий или попыток уйти с рынка того или иного магазина. За реализацией решения Лукашенко поручил следить генеральному прокурору и председателю комитета госконтроля.

Ранее белорусский лидер заявил, что в стране нет необходимости проводить мобилизацию. По его словам, войны на территории государства нет.

Кроме того, Лукашенко на совещании в Минобороны по военной безопасности пришел к выводу, что действия оппозиции направлены на дестабилизацию обстановки в Белоруссии через организацию диверсионно-подрывной деятельности. Глава государства отметил, что в 2020–2021 годах сотрудники правоохранительных органов нашли главных зачинщиков беспорядков. Но, утверждает политик, у таких людей все еще остаются последователи.

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