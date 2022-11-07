Лукашенко предложил соседним странам вместе топить печку и жарить шашлыки

Фото: kremlin.ru

Минск не хочет конфликтов, соседние страны должны знать, что Белоруссия – мирное государство, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения чемпионата по колке дров среди журналистов.

"Времена непростые. Надо помочь нашим людям за пределами нашей страны. Там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим эти дрова. Дай бог, чтобы не пропали. Мы можем организовать и подвести к границе эти дрова. Пусть литовцы, латыши и поляки, украинцы знают, что мы люди мирные, мы не хотим никакой войны. Мы готовы вместе топить печку, поджаривать шашлыки", – цитирует Лукашенко БелТА.

Чемпионат по колке дров прошел на берегу реки Вяча в Логойском районе. Победителем турнира стало агентство "Минская правда", которое получило специальный подарок от Лукашенко – топор с фирменной гравировкой.

Перед началом соревнований президент Белоруссии показал, как правильно колоть дрова. После этого он перешел к соревновательным секторам, чтобы понаблюдать за тем, как проходит турнир. Чемпионат по колке дров проходит в Белоруссии впервые. Датой проведения соревнований был выбран День Октябрьской революции, который празднуют в республике 7 ноября.

7 октября стало известно, что Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину на день рождения трактор. Президент Белоруссии подчеркнул, что подаренная модель трактора – ручной сборки, и добавил, что он сам на таком работает.



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