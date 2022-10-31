Лукашенко заявил, что скоро встретится с Путиным

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко намерен встретиться с Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

"Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год", – сказал он.

Ранее президент Белоруссии сообщил о согласовании встречи между представителями Комитета государственной безопасности страны и Службой безопасности Украины. До этого СБУ направила запрос на встречу с белорусскими спецслужбами.

Также Лукашенко заявлял, что Путин никогда не ставил перед собой цели применить ядерное оружие на Украине. По его словам, такой необходимости просто нет.



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