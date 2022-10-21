16:07Политика
Лукашенко сообщил о согласовании встречи представителей КГБ и СБУ
Фото: kremlin.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о согласовании встречи между представителями Комитета государственной безопасности страны и Службой безопасности Украины.
До этого СБУ направила запрос на встречу с белорусскими спецслужбами.
"Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы… Да, может быть, не надо было об этом говорить. Я открытый. Вот то, что я говорю, оно так и есть", – цитирует Лукашенко издание БелТА.
На информацию о том, что ранее СБУ объявила Лукашенко в розыск, белорусский президент ответил фразой: "Пускай приезжают, мы все обсудим".
Ранее белорусский лидер заявил, что страна принимает участие в специальной военной операции на Украине. По его словам действия Белоруссии в СВО имеют собственный интерес и заключаются в недопущении конфликта на территории государства.
Позже Лукашенко предположил, что конфликт на Украине можно завершить в течение недели. Чтобы осуществить подобное в кратчайшие сроки, необходимо привлечь к процессу США и Великобританию, считает он. В своем монологе Лукашенко подчеркнул необходимость организации переговоров.
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