Лукашенко сообщил о согласовании встречи представителей КГБ и СБУ

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о согласовании встречи между представителями Комитета государственной безопасности страны и Службой безопасности Украины.

До этого СБУ направила запрос на встречу с белорусскими спецслужбами.

"Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы… Да, может быть, не надо было об этом говорить. Я открытый. Вот то, что я говорю, оно так и есть", – цитирует Лукашенко издание БелТА.

На информацию о том, что ранее СБУ объявила Лукашенко в розыск, белорусский президент ответил фразой: "Пускай приезжают, мы все обсудим".

Ранее белорусский лидер заявил, что страна принимает участие в специальной военной операции на Украине. По его словам действия Белоруссии в СВО имеют собственный интерес и заключаются в недопущении конфликта на территории государства.

Позже Лукашенко предположил, что конфликт на Украине можно завершить в течение недели. Чтобы осуществить подобное в кратчайшие сроки, необходимо привлечь к процессу США и Великобританию, считает он. В своем монологе Лукашенко подчеркнул необходимость организации переговоров.

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