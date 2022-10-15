Лукашенко считает, что достичь мира на Украине можно за неделю

Фото: TACC/Валерий Шарифулин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорится о перемирии на Украине можно за неделю, но для этого потребуется участие США и Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости.

"Все зависит от США и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся", – пояснил белорусский лидер в интервью NBC.

Лукашенко выразил мнение, что весь мир пытается искать виноватого в сложившейся ситуации, в то время как приоритетом должно быть прекращение конфликта. Он подчеркнул, что война – "это всегда плохо".

Президент Белоруссии напомнил, что весной 2022 года были предприняты попытки о переговорах России и Украины. Однако, по словам Лукашенко, президенту Украины Владимиру Зеленскому запретили вести диалог с Москвой, тем самым подчеркнув его несамостоятельность.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев решил отказаться от переговоров с Москвой после того, как российские войска отошли от Киева. При этом глава государства раскритиковал недавнее официальное решение Украины, запрещающее диалог с российской стороной.

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