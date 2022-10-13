Лавров заявил, что РФ не будет бегать за Западом для диалога по Украине

Фото: kremlin.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет бегать за западными государствами для диалога по украинскому конфликту. Об этом сообщает газета "Известия".

"Мы ни за кем бегать не будем, если будут конкретные серьезные предложения, мы готовы их рассмотреть", – пояснил министр.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время саммита G7 отказался вести переговоры с Владимиром Путиным. Президент Украины отметил, что у главы России нет будущего, поэтому, по его мнению, с ним не может быть диалога.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для переговоров для достижения целей специальной военной операции на Украине. Он также отметил, что Москва планирует продолжать диалог с теми государствами, которые в этом заинтересованы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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