Лавров назвал ложью заявления США о том, что РФ отказывается от переговоров по Украине

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американские власти врут, когда заявляют, что Россия отказывается от переговоров по ситуации на Украине. Об этом он сказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Так министр прокомментировал недавние заявления представителя Белого дома Джона Кирби и госсекретарь США Энтони Блинкена.

"Сейчас мы слышим заявления американских деятелей, <...> что они-то всей душой открыты к переговорам с РФ, выступают за политическое урегулирование нынешней ситуации на Украине и вокруг нее, но вот Россия такая нехорошая отказывается от предложений вступить в контакт. Это ложь, я вам сразу могу сказать", – высказался Лавров.

На Западе начинают понимать, что они в ситуации по Украине заходят дальше, чем собирались, добавил глава МИД. Уже есть множество доказательств того, что кадровые военные из США и Европы постоянно работают на Украине, подчеркнул Лавров.

"Американцы не только помогают вербовать наемников для участия в боевых действиях на Украине, но и кадровые военнослужащие американской армии, как и армий ряда европейских стран, постоянно работают на земле, в том числе помогая расчетам орудийных комплексов", – добавил он.

Министр отметил, что они координируют работу систем залпового огня, например HIMARS.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американские власти поддерживают переговоры между Россией и Украиной в мирном формате. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты якобы не видят с российской стороны намерений вернуться к проведению переговоров между странами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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