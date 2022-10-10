Захарова назвала призывы США к мирным переговорам с Украиной фальшивыми

Фото: Москва 24/Никита Симонов

За призывами США к мирным переговорам с Украиной стоит лицемерие. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в опубликованном на сайте министерства комментарии.

По ее словам, за такими фальшивыми призывами кроются плохо маскируемые попытки продолжения военных действий для нанесения поражения России.

Захарова напомнила о поставках вооружений Украине со стороны США и их союзников.

"Чем дольше в Вашингтоне будут поощрять воинственный настрой Киева, не препятствуя, а поощряя террористические вылазки украинских диверсантов, тем проблематичнее окажется поиск дипломатических путей урегулирования", – сказала представитель МИД РФ.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американские власти выступают за мирные переговоры между Россией и Украиной. Вместе с тем он добавил, что Соединенные Штаты якобы не видят с российской стороны намерений вернуться к переговорному процессу.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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