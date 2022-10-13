Лавров охарактеризовал обстановку в мире словами: "Хуже быть уже не может"

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нежелание американского лидера Джо Байдена идти на контакт с Владимиром Путиным не усложняет международную обстановку, так как "хуже быть уже не может". Такое мнение он выразил в эфире телеканала "Россия 24".

"Вообще никак не усложняет, потому что обстановку сегодня, прежде всего в самих Соединенных Штатах, уже довели до такого состояния, что хуже уже быть, по-моему, не может", – высказался он.

Лавров сделал акцент на том, что России еще никто не предлагал адекватных инициатив по контактам.

"Все эти разговоры о том, кто хочет с нами встречаться, кто не хочет с нами встречаться, – это они сами себя уговаривают. Мы никому не напрашиваемся, мы неоднократно об этом заявляли. Ни от одного серьезного, вменяемого предложения провести контакты мы никогда не отказывались. Вменяемых инициатив никто не предлагает", – резюмировал он.

Ранее Лавров отметил, что американские власти врут, когда заявляют, что Россия отказывается от переговоров по ситуации на Украине. По его мнению, на Западе начинают понимать, что они в этом конфликте заходят дальше, чем собирались. Уже есть множество доказательств того, что кадровые военные из США и Европы постоянно работают на Украине, подчеркнул Лавров.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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