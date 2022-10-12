Захарова сравнила позицию США по Украине с хитростью волка из сказки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала слова США о том, что они не ищут конфликта с РФ ложью, а также сравнила действия Америки с хитростью волка из сказки братьев Гримм "Волк и семеро козлят".

"Помните: козлятушки-ребятушки, ваша мать пришла, молочка принесла, дверь только откройте и пустите. Вот примерно то же самое", – прокомментировала линию Вашингтона Захарова.

Дипломат считает, что США являются причастными к двум конституционным переворотам на Украине.

Кроме того, заявления Вашингтона о том, что Америка не ищет конфликта с Россией, не соответствуют фактическим действиям США, направленным на увеличение объемов военной помощи Украине, считает Захарова.

"Это что-то совершенно нелогичное", – высказалась дипломат.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности США Джон Кирби заявил, что Америка не ищет конфликта с Россией. По его словам, США не намерены отправлять военнослужащих на Украину.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что участие США в конфликте вокруг Украины заметно "невооруженным глазом". По его словам, страна де-факто причастна к ситуации вокруг Киева.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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