В Кремле посчитали, что США завязли в конфликте на Украине

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

США де-факто участвуют в конфликте вокруг Украины. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Де-факто США уже изрядно залезли в конфликт. По-русски это, извините, уши торчат, и их видно невооруженным глазом, поэтому де-факто США уже завязли в этом конфликте", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассмотреть предложение о встрече Джо Байдена с Владимиром Путиным в рамках саммита G20, если оно поступит от американской стороны. По его словам, уверенность в том, что президент США готов к такой встрече, базируется только на его ответе "посмотрим" на соответствующий вопрос.

Саммит "Большой двадцатки" состоится с 15 по 16 ноября. Он пройдет на Бали. Песков подтвердил информацию об участии Путина в G20.

РФ готова рассмотреть предложение о встрече Байдена с Путиным на G20 – Лавров

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