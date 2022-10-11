Премьер Венгрии озвучил условие для завершения конфликта на Украине

Фото: kremlin.ru

Урегулированию конфликта на Украине поспособствуют переговоры между Россией и США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, перемирие должно быть заключено именно между Вашингтоном и Москвой.

"Тот, кто думает, что этот конфликт будет завершен путем российско-украинских переговоров, не живет в этом мире. Реальность выглядит иначе", – цитирует Орбана издание Handelsblatt.

Политик добавил, что Украина все еще способна продолжать вести боевые действия лишь благодаря военной поддержке США. Орбан считает, что противостояние, развернувшееся на украинской территории, стало возможным только из-за желания американцев.

Премьер-министр Венгрии поделился, что не считает Джо Байдена подходящим переговорщиком со стороны США. Американская риторика на данный момент является слишком агрессивной, заявил Орбан.

"То, что я говорю, прозвучит жестоко. Но надежда на мир – это имя Дональда Трампа", – заключил политик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США де-факто участвуют в конфликте вокруг Украины. По его мнению, американцы слишком завязли в этом.

Помимо этого, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американские власти врут, когда заявляют, что Россия отказывается от переговоров по ситуации на Украине. Так министр прокомментировал недавние заявления представителя Белого дома Джона Кирби и госсекретаря США Энтони Блинкена.

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