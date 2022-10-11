В Белом доме заявили, что не отправят американских военных на Украину

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом не намерен отправлять войска на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

"Наша позиция в данном вопросе не изменилась... Никто не хочет, чтобы данный конфликт перерос в ядерное измерение, и мы не видим причин для этого", – подчеркнул Кирби.

По его словам, ядерный конфликт означал бы катастрофу для всех сторон, в том числе самой России. Отдельно представитель администрации США заявил, что сейчас нет указаний на возможное применение ядерного или иного оружия массового поражения со стороны РФ.

В ходе брифинга для журналистов представитель Совета национальной безопасности США заявил, что президент страны Джо Байден четко обозначил – Вашингтон не стремится к конфликту с Москвой.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США де-факто участвуют в конфликте вокруг Украины. Пресс-секретарь президента заявил, что у Вашингтона "уши торчат" и их "видно невооруженным взглядом".

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