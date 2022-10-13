05:45Политика
Москва готова к диалогу с теми, кто не будет следовать в фарватере политики Запада – СБ РФ
Фото: depositphotos/labrador
Россия готова к нормализации отношений с теми странами, которые перестанут следовать в фарватере политики Запада. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
Также Венедиктов предупредил, что места на отечественном рынке могут быть уже заняты.
Ранее председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в ноябре в спецоперации РФ на Украине наступит переломный момент. По его словам, если РФ качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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