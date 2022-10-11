Кадыров заявил, что шанс на перемирие на Украине упущен стараниями Зеленского

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Шанс на перемирие на Украине безвозвратно упущен стараниями Владимира Зеленского, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, происходящее сегодня на Украине – это возмездие за хладнокровно убитых и искалеченных детей, женщин и стариков на Донбассе. Кадыров процитировал командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, который заявил, что ни одно действие в этом мире не остается без ответа.

"В эфире "Соловьев Live" Алаудинов изложил четкую позицию бойцов подразделения. Как и любой здравомыслящий человек, он недоумевает по поводу истерики мирового сообщества. Власти стран, которым на протяжении восьми долгих лет было абсолютно наплевать на судьбы тысяч жителей Донбасса, сегодня облачились в мантию пацифистов и судей в одном лице", – написал Кадыров.

По словам главы Чечни, эти люди осуждают ракетные удары по объектам военного управления, связи и энергетики Украины, однако никто не допускает мысль о том, что сотни тысяч мирных жителей республик Донбасса жили под чудовищным гнетом восемь лет.

Накануне Кадыров заявил, что теперь полностью доволен российской специальной военной операцией на Украине. Так он прокомментировал взрывы в Киеве и других городах Украины. По словам Кадырова, Владимир Зеленский "жалуется на прилеты по Киеву и другим городам", хотя жители Донбасса терпели обстрелы ВСУ восемь лет.

Глава Чечни также напомнил слова Владимира Путина о том, что Россия "по-настоящему еще и не начинала". В связи с этим Кадыров призвал Зеленского бежать.

Взрывы прогремели в центре Киева утром 10 октября – СМИ

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