У Украины пропало желание вести переговоры, когда ВС РФ отошли от Киева – Путин

Фото: Минобороны РФ

Как только российские войска отошли от Киева, у Украины пропало желание вести переговоры. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

Он напомнил, что Москва всегда говорила о готовности к проведению переговоров. По его словам, во время диалога украинской и российской делегаций в Стамбуле были достигнуты некоторые договоренности, которые "фактически были чуть ли не парафированы".

"Мы же знаем и позицию Киева, они все время говорили о том, что они хотят переговоров, и вроде как просили об этом, а теперь приняли решение официально, которое запрещает вести эти переговоры. О чем же можно здесь говорить?" – отметил президент.

По его словам, посреднические усилия будут востребованы, когда Киев созреет до переговоров. Путин напомнил, что к этой роли готовы Объединенные Арабские Эмираты, которые занимаются различными вопросами, включая гуманитарные проблемы и обмены. О необходимости наладить диалог, отметил глава государства, говорят и Индия с Китаем.

"Это наши близкие союзники, партнеры, мы уважаем их позицию", – заключил Путин.

Ранее президент заявил, что решение о начале специальной военной операции на Украине было правильным. По его словам, он не жалеет о начале СВО. Он добавил, что эти действия были совершены своевременно.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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