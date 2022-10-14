Путин заявил, что не жалеет о начале СВО

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Владимир Путин заявил, что решение о начале специальной военной операции на Украине было правильным.

"Нет", – ответил российский лидер на вопрос о том, жалеет ли он о начале СВО.

На пресс-конференции по итогам посещения Казахстана Путин подчеркнул, что действия были совершены своевременно.

"Я хочу, чтобы было понятно. То, что происходит сегодня, мягко говоря, малоприятно, но все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях", – сказал президент России.

Кроме того, Путин заявил, что у РФ нет задачи уничтожить Украину. Глава государства подчеркнул, что пока необходимости в массированных ударах по Украине нет.

Президент России прибыл в Астану для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 13 октября, а также заседании Совета глав стран СНГ и саммите "Россия – Центральная Азия" 14 октября.



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