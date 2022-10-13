Путин прилетел в Астану на саммиты СВМДА и "Россия – Центральная Азия"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин прибыл в Астану, где собирается принять участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседании Совета глав стран СНГ и саммите "Россия – Центральная Азия", передает РИА Новости.

Уточняется, что саммит СВМДА состоится в четверг, 13 октября. Остальные мероприятия запланированы на пятницу, 14 октября.

Также в рамках своего визита российский лидер встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе контактов будет, вероятно, затронут вопрос посредничества Анкары в решении украинского конфликта.

Путин также примет участие в трехсторонней встрече с президентами Киргизии и Таджикистана. В первую очередь политики планируют обсудить урегулирование проблемы на таджикско-киргизской границе. Помимо этого, глава РФ проведет переговоры с эмиром Катара, главой Палестины и лидером Азербайджана.

Во вторник, 11 октября, президент РФ встретился с главой ОАЭ в Константиновском дворце. Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подтвердил готовность своей страны быть посредником между РФ и Украиной. В ходе переговоров Путин подчеркнул, что российская сторона ценит усилия, предпринятые ОАЭ.



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