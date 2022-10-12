Глава ОАЭ заявил Путину о готовности посредничать между РФ и Украиной – СМИ

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Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подтвердил готовность своей страны быть посредником между РФ и Украиной. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство ВАМ.

По информации агентства, в ходе переговоров Путин подчеркнул, что российская сторона ценит усилия, предпринятые ОАЭ, которые подтвердили свою готовность продолжать посреднические действия.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что переговорный процесс между Москвой и Киевом был прекращен в результате деструктивных действий США, Великобритании и их партнеров по НАТО. Он подчеркнул, что российская сторона заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые позволили бы прекратить боевые действия на Украине.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что через день после российско-украинской встречи в Стамбуле, 29 марта, Запад запретил Киеву продолжать переговоры с Москвой. Он напомнил, что тогда Украина выдвинула предложение о решении вопроса, а Россия взяла их за основу.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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