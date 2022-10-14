РФ закроет зерновой коридор, если выяснится, что он используется для терактов – Путин

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что он был использован для доставки взрывчатки для подрыва Крымского моста, заявил Владимир Путин.

Он отметил, что, по данным ФСБ, взрывное устройство, использованное для осуществления теракта, было отправлено морем из Одессы. По словам Путина, ответа на вопрос, использовались ли при этом зерновозы, пока нет.

"Но если гуманитарные коридоры для поставки зерна в беднейшие страны, хотя оно туда не идет, если выяснится, что гуманитарные коридоры используются для совершения террористических актов, конечно, это поставит под большой вопрос дальнейшее функционирование этого коридора", – сказал президент, подчеркнув, что в случае подтверждения этой информации гуманитарный коридор будет закрыт.

22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП были разрушены два автомобильных пролета моста.

Владимир Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами. Эту версию позже подтвердили сотрудники ФСБ России, назвав организатором теракта на Крымском мосту ГУ разведки Минобороны Украины.

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