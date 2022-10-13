Ушаков заявил, что вторая часть зерновой сделки не выполняется

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вторая часть зерновой сделки о снятии ограничений с российских удобрений и продовольствия совершенно не выполняется. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, Москва регулярно напоминает о предложении России бесплатно распределить 300 тысяч тонн удобрений, которые находятся в различных портах Европы, среди беднейших стран. Ушаков отметил, что пока их никто забрать не может.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Астане обсудили возможность составления списка беднейших стран, куда в первую очередь должно поставляться продовольствие по зерновой сделке. По его словам, на встрече акцентировали внимание, что большая часть зерна идет в богатые страны Европы, а меньшая часть – в бедные государства.

22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы.



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