Россия готова отдать 300 тыс тонн удобрений развивающимся странам – Путин

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Россия готова бесплатно передать 300 тысяч тонн своих удобрений в развивающиеся страны, заявил Владимир Путин, выступая на заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном формате. Об этом сообщает ТАСС.

"Позавчера проинформировал господина (генерального секретаря ООН Антониу. – Прим. ред.) Гутерриша о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тысяч тонн российских удобрений. Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны", – сказал президент РФ.

9 сентября в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ Путин заявил, что Россия готова бесплатно отдать развивающимся странам свои удобрения.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что международная организация и Россия проводят в Женеве консультации по реализации экспорта российских продовольствия и удобрений. Так, по его словам, встреча представителей сторон состоялась 7 сентября.

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в рамках зерновой сделки до сих пор не был обеспечен экспорт российских продовольствия и удобрений.

