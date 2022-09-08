Эрдоган согласился с Путиным, что зерно с Украины не идет бедным странам

Фото: kremlin.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с Владимиром Путиным, что зерно из Украины вывозится на Запад, а не в развивающиеся страны. Об этом сообщает РИА Новости.
"В этой теме Путин прав. Зерно в рамках продуктовой сделки идет в обеспеченные страны, а не в нуждающиеся. С другой стороны, Путина волнует тот вопрос, что зерно идет в страны, которые ввели санкции против РФ", – сказал турецкий лидер.
В то же время, отметил Эрдоган, российское зерно не поступает на мировой рынок. Он подчеркнул, что Анкара хочет, чтобы поставки зерна из РФ были возобновлены как можно скорее.
"Мы ожидаем этого", – заключил он.
Ранее Владимир Путин предложил подумать об ограничении вывоза зерна с Украины в Европу. Президент России пообещал посоветоваться на эту тему с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Российский лидер подчеркнул, что практически все зерно с Украины было вывезено в Евросоюз, а не в бедные или развивающиеся страны. Он отметил, что лишь два корабля из 87 загрузили по Всемирной программе продовольствия ООН, которая подразумевает помощь нуждающимся странам. На них вывезли 60 тысяч тонн продовольствия из двух миллионов тонн.
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