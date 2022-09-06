Запад не выполняет свои обещания по продовольствию – Лавров

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Западные страны не принимают решение о снятии санкций, препятствующих доступу российского продовольствия на мировые рынки, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Наши западные коллеги сейчас не делают того, что нам было обещано по линии генерального секретаря ООН, а именно не принимают решения об исключении логистических санкций, которые препятствуют свободному доступу зерна и удобрений на мировые рынки", – приводит РИА Новости его слова.

Министр также сообщил о совместной работе с ООН в целях выполнения заключенных в июле в Стамбуле договоренностей.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что попытки американских властей возложить ответственность за мировой продовольственный кризис на Россию являются абсурдными.

Он подчеркнул, что дефицит аграрной продукции связан с последствиями пандемии, перебоями в цепочках поставок, в том числе из-за антироссийских санкций, инфляцией и изменением климата.

22 июля Россия, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение по экспорту зерна. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы. Москва и Киев договорись, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям.

