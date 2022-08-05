СКЦ одобрил выход трех судов с зерном из Одессы и Черноморска 5 августа

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Совместный координационный центр в Стамбуле одобрил выход трех судов с зерном из Одессы и Черноморска 5 августа. Об этом со ссылкой на заявление СКЦ сообщает ТАСС.

"<...> общий груз составит 58 тысяч тонн кукурузы, которые будут вывезены по морскому гуманитарному коридору в рамках инициативы по вывозу зерна через Черное море", – говорится в сообщении.

Уточняется, что суда выйдут утром, однако точное время не указывается. Ожидается, что после захода в территориальные воды Турции они пройдут проверку.

Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы 1 августа. Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженый кукурузой, вышел в 08:30 и направился в Ливан.

Россия, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна в Стамбуле 22 июля. Продуктовая сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы, заявили в ООН. Москва и Киев договорись, что суда, идущие с Украины с зерном, не должны подвергаться нападениям. Они будут выходить по согласованному коридору.

Разминирование портов Украины проводиться не будет, для вывоза зерна используют безопасные фарватеры. В Стамбуле создан специальный координационный центр для наблюдения за выходом судов. В него вошли Россия, Украина и Турция.

