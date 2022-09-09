РФ готова безвозмездно передать часть своих удобрений развивающимся странам – Путин

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Россия готова бесплатно отдать развивающимся странам свои удобрения, которые остались в портах Европы. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

По словам главы государства, в зарубежных портах к настоящему времени скопилось несколько сотен тысяч тонн российских удобрений.

"Наши производители – речь, по-моему, идет прежде всего о калийных удобрениях – готовы вообще на бесплатной основе передать их в развивающиеся страны, которые остро нуждаются в этих удобрениях", – сказал президент.

Заняться этим вопросом он поручил министерству иностранных дел РФ. Он также попросил МИД оказать поддержку в вопросе поставок на мировые рынки белорусских удобрений.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что международная организация и Россия проводят в Женеве консультации по реализации экспорта российских продовольствия и удобрений. Так, по его словам, встреча представителей сторон состоялась 7 сентября.

А до этого постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в рамках зерновой сделки до сих пор не был обеспечен экспорт российских продовольствия и удобрений.

